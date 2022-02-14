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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

GÜNDEM 14.02.2022, 18:10 14.02.2022, 18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.

Erdoğan, törende askeri kıtayı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Devlet Başkanlığı Kasr El Vatan Sarayı'na geçti. Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıtayı selamladı. Törende daha sonra Erdoğan ve El Nahyan’a karşılıklı heyetler tanıtıldı.

İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Erdoğan, toplantı sonrasında Bin Zayid tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor

Resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılması, iki ülke ilişkilerindeki olumlu ivmeyi daha da artıracak 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Expo 2020 Dubai'de Türkiye’nin milli gün açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat'ta Dünya Fuarı "Expo 2020 Dubai"de, açılışını yapacağı Türkiye Milli Günü'nde, Türkiye'nin sergi alanını gezecek.

Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #BAE
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