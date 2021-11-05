Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıklarla mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkeye ve özellikle bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji gibi bağımlılık sorunlarının çözümü yolunda gayret gösteren Yeşilay'ın tüm yönetimine, uzman kadrolarına ve gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkemizin dört bir yanındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam 104 noktada verdikleri hizmetlerle her yaştan pek çok vatandaşımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Bu merkezlerde ücretsiz olarak sunulan hizmetler, bağımlılarla sınırlı kalmayıp onların ailelerini ve sosyal çevrelerini de içine alan geniş bir mücadele stratejisine dayanıyor.

Bağımlılıktan kurtarılan insanlara, sağlık güvencesinden istihdama, boş zamanlarını değerlendirmeden meslek edindirmeye kadar geniş bir alanda destekler sağlanıyor. Böylece bu iradeyi gösteren insanların önlerinde adeta yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor. Psikologlardan sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekibin içinde yer aldığı zahmetli ve uzun mücadele sürecinin amacı, bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerinin önüne geçmektir. Yeşilay'ımızın bu çerçevede ülkemiz gerçeklerine uygun şekilde oluşturduğu YEDAM modelinin başarılarını ve giderek genişleyen hizmet ağını takdirle izliyoruz."

"Bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz"

"Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çatı altındaki faaliyetlerin de temel felsefesidir. Ailelere, yetişkinlere, çocuk ve gençlere yönelik farklı programlarla yürütülen çalışmalar, Yeşilay'ın bir asrı aşan misyonuna ne derece sıkı sıkıya bağlı olduğuna da işaret ediyor. Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış birisi olarak daima Yeşilay'ın yanında oldum, olmayı da sürdüreceğim. Her zaman altını çizerek ifade ettiğim gibi içki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı, hem kendimize hem çevremize zararlıdır.

Teknoloji bağımlılığı, bizi insan yapan vasıflarımızdan uzaklaştırıp, gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Zararlı ve kötü olan her şey, her yerde ve her şart altında öyledir. Bu tür alışkanlıkların hiçbirinin de ideolojiyle veya inançla ilgisi yoktur. Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir. Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."

Bilgisayardan cep telefonuna, oyun konsolundan televizyona kadar uzanan teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türleriyle mücadelenin Yeşilay'ın sorumluluk alanına girdiğini dile getiren Erdoğan, bu konuda devletin ilgili birimleri ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları yanında asıl olarak ailelere çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir dönemdeyiz ki artık 1 yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Üstelik internet bağlantısı olan cihazlarda çocukların her türlü zararlı içeriğe muhatap olmasını kontrol edebilme imkanına da çoğunlukla sahip olunamadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Üstelik bu tür içerikler çocukların zihinlerinde bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyet de sağlıyor. Biz herkese 'Sigara kötüdür, alkol zararlıdır, kumar felakettir' diye telkin verirken internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimağlara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz? Daha kötüsü bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor."

""Anne babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor"

Erdoğan, büyüklerin artık çocuklarına "hayır" demeyi başaramadığını dile getirerek, "Kişilik kazandırmamız, şahsiyet vermemiz, onları yaşadıkları toplumda ve dünyada ihtiyaçları olan bilinç, bilgi, beceri ve değerlerle donatmamız gereken çocuklarımızda rolleri değişiyoruz. Anne, babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor. Evde iyi örnek olamadığımız, okuldaki gelişimini yakından takip etmediğimiz, kimlerle oturup kalktığını bilmediğimiz çocuklarımızı özgür kılmış olmayız. Sadece başıboş bırakmış, ihmal etmiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların hayatlarını karartan kötü alışkanlıkların izi sürüldüğünde hemen tamamının ucunun çocukluk ve gençlik dönemlerine çıktığının görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklara değer vermek, onların görüşlerini önemsemek, aile içinde alınan kararlara katılımını sağlamak mutlaka gerekli ve önemlidir. Ama bu durum onları kendi değerlerimizle donatarak sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak hayata hazırlama sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Çocukların, özellikle değişimini fark etmeyen veya fark ettiği halde müdahalede bulunmayan anne babalar, onların yaşadıkları felaketlerin ortağıdır. Mesela alkol ve madde kullananların bu kötü alışkanlıklara kapılmalarında da kurtulmalarında da en çok anne babaların etkili olduğu bilinmektedir. Çocuklarımıza elbette güveneceğiz ama sözümüzle yaşantımızla telkinlerimizle duruşumuzla onlara rehberlik etmeyi, örnek olmayı, manevi değerlerimizle teşhis etmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bunu sağladığımızda Yeşilay'ımızın işini de fevkalade azaltmış ve kolaylaştırmış oluruz. Aile kurumuna daha çok önem verme kararımızın gerisindeki sebeplerden biri de işte budur. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte bunu başaracağız."

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Yeşilay bünyesinde her türlü bağımlılıkla mücadele yürütenlere teşekkür ederek, Allah'ın gayretlerini ve başarılarını arttırması temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alan bağımlıların hikayelerinden oluşan "Renklerini Yeniden Kazananlar" kitabının ilk nüshası hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra YEDAM'ların ortak açılışını, 82 noktada, 81 il ve KKTC'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Bu noktalara canlı bağlantı gerçekleştirilen törende Erdoğan, "İnşallah bu gece, Türkiye genelinde 7'den 70'e tüm gençlerimizin, yavrularımızın bağımlılıklarının inşallah sonu olur" diyerek, diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına katılımcılardan makasları saklamalarını istedi.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ile AK Partili bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.