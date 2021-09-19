Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu vasıtasıyla gençlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda gençlerle buluştu.

Soylu, geleceğin teminatı olan gençlerle gurur duyduklarını belirtti, gençlerden her zaman dimdik olmalarını istedi.

Geleceğin teminatı gençlerin yöneteceği Türkiye'nin bugünkünden daha güçlü olacağına inandığını ifade eden Soylu, "Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sadece gurur duymuyoruz bilmenizi istiyoruz, biz size inanıyoruz. Bilmenizi istiyorum sizin yönettiğiniz Türkiye bizim yönettiğimizden daha güçlü olacak, daha kudretli olacak ve dünyaya sözüne hakim olan bir Türkiye olacak." dedi.

"Türkiye'yi yarınlara daha güçlü taşıyacaksınız"

Erdoğan'ın farklı bir lider olduğunun altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer bizim gençliğimizde Erdoğan gibi bir liderimiz olsaydı bilmenizi istiyorum ki bugün Türkiye bambaşka noktalarda olacaktı. Sağına soluna bakan bir lider değil, 'acaba ne olacak' diye ürken bir lider değil, Allah'ına inanan, milletine inanan ve 'ben sadece Allah'ın önünde eğilirim' diyen bir lider. Merhameti bilen bir lider, bizden farkınız budur. 'Bu devletin hakimi millettir' diyen bir lider.

Bu devletin çalışanlarını 'milletimize hizmetkar olursanız benim gözümde varsınız' diyen bir lider. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek bizim kimin önünde eğileceğimizi, kimin önünde eğilmeyeceğimizi bize ifade eden bir lider. Girdiği her seçimde milletin önünde giden, hesap veren, bundan ürkmeyen, bundan korkmayan bir lider. Yetimlerin varlığını, gözyaşlarında hisseden bir lider. Anne bilen, evlat bilen, ülke bilen bir lider. Sizin bizden farkınız bu. Ve inanıyorum ki bütün bu anlayışı yarınlara daha güçlü taşıyacaksınız."

Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmak istediklerini dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"2023'e kadar çok gayret göstermeliyiz. 2023 e kadar herkese gidip 2023'ten sonra dünyaya sözünü söyleyecek ve her yerde sözü dinlenecek bir Türkiye'yi zengin bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi büyük bir Türkiye'yi değerlerine sadık bir Türkiye oluşturabileceğimizi ifade edecek anlayışı hep birlikte oluşturmalıyız.

Bu hedefe hep birlikte hazır olmalıyız. Durmamalıyız çalışmalıyız, koşmalıyız, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2023'e geleceğin imzasını atmalıyız. Buna hazır mısınız? Allah bizi size mahcup etmesin inşallah."

Erdoğan gençlere seslendi

Bakan Soylu, programlara katılan "Reis'i ara, Reis'i ara" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Gençlere seslenen Erdoğan, bu gece gençlerin buluşmasının sadece Edirne değil, Trakya'nın geleceği için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençlerle birlikte olmanın hasreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"İnşallah en yakın zamanda sizlerle bir arada olmanın hasreti içindeyim bunu da özellikle bildirmek istiyorum. Bütün gençlerimize en kalbi duygularla selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Y kuşağı da, Z kuşağı da, X kuşağı da şu anda karşımda. Siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Çok çalışmaya var mıyız? Gayrete var mıyız? Ona göre bu kuşakları kimseye kaptırmadan 'bu kuşaklar AK Parti'de toplanmıştır' demenizi özellikle sizlerden bekliyorum. Tekrar gözlerinizden öpüyorum. Sayın Süleyman beye de özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Yarın da Amerika yolculuğumuz var. İnşallah Birleşmiş Milletlerin karşısında Türkevi'nin açılışını yapacağız. Türkevi'de inşallah ülkemiz için New York'ta çok çok muhteşem bir sembol olacak. Sağ olun var olun, çok teşekkür ediyorum."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere hitabının ardından kendisini dinleyen gençlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız öyle güzel sözler söyledi ki onun söylediği sözlere bizim yapacağımız tek bir şey var, uymak ve çalışmak. Buna söz veriyor muyuz? Erdoğan'ın milletimize 2023'e, 2053'e, 2071'e güçlü ve büyük Türkiye'ye söz veriyor muyuz ? 'Bütün kuşaklar bizimdir' diye söz veriyor muyuz? Allah sizden razı olsun, Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi ülkemize, milletimize mahçup etmesin. Allah bizi gelecek nesillere mahcup etmesin. hepinizi, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Şahin, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin'in de konuştuğu programa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katıldı.