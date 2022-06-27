Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatili 9 gün olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" diye konuştu. Erdoğan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz?" ifadelerini kullandı. Adana'da 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
- Efes 2022 Tatbikatı'nın son günü için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük ve bölgesel meselelerle ilgili mesajlarımızı paylaştık. Terör, göç, ekonomi, savaş, sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde tatbikat dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir.
"BİTER BİTMEZ YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"
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Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla, diğer yandan kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerine akamete uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkı olmayacağını her fırsatta ifade ediyoruz.
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Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.
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Türkiye ekonomi programımızın temel sütunlarından olan ihracatımızdaki gelişmeleri 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi'nda sektör temsilcileriyle tekrar değerlendirdik. Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyoruz.
- İnşallah bundan sonra uzaya göndereceğimiz uydular yerli ve milli çalışmaların ürünleri olacaktır.
"BU TÜR ZAVALLILARLA SİYASET YAPILMAZ"
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Marmaris'te yaşanan yangını yakından takip ederek tüm imkanların kullanılmasını sağladık. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına girmek suretiyle bu tahribatı hemen gidermenin yollarını arayacağız. Nasıl ki daha önce Muğla'da, Antalya'da, İzmir'de bunları yaşadık, şimdi tekrar burada aynı çalışmayı yaparak inşallah yine yeşilimize kavuşacağız. Millete hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizin gereği neyse onu yapıyoruz.
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Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangından 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz?
- Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmadığını NATO Zirvesi'nde açıkça söyleyeceğiz.
"YÜKSEK KALİTELİ PETROL BULDUK"
- Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız. Yerin altında ve üstünde ne varsa azlığına, çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
"YENİ BİR ADIM ATIYORUZ"
- Madenlerimizin katma değerli uç ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık. Yüksek teknolojili ürünlerin temel bileşenleri olan nadir elementleri de ilk öncelik olarak belirledik. Son dönemdeki gelişmeler sebebiyle bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne ulaştırılması hususunda yeni bir adım atıyoruz. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir-Beylikova dünyanın Çin'den sonraki 2. büyük rezerv alanıdır. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak asitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 bin toryum üretimi gerçekleştirmektir.
"TÜM BUNLAR DOĞRU İSTİKAMETTE GİTTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"
- Büyüme kesintisiz devam ediyor. Cari fazla veren bir ticaret dengemiz var. Turizm toparlandı. Tarımda iyi bir sezon yaşanıyor. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma sanayimiz dünyada rüştünü ispat etmiş şekilde katlanarak gelişiyor. Konut ve otomotiv sektörleri adeta yok satıyor. Tüm bunlar doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor.
"ENFLASYON YÜKÜNÜ BİR MÜDDET DAHA OMUZLAMAK ZORUNDA KALACAĞIMIZ AÇIKTIR"
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Bizim için önemli olan Türkiye'nin ne durumda olduğu, milletimizin neler yaşadığıdır. Son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve ardından enflasyonda yaşanan yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak zorunda kalacağımız açıktır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün şubat-mart aylarında enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Bu noktadan sonra işimiz daha kolaydır.
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Aldığımız tedbirlerden biri ek bütçe teklifidir. Aralıkta döviz kurunda ortaya çıkan dalgalanmaya bağlı gelişmeler bütçenin yeniden değerlendirilmesini ek bir bütçeyle tahkimini zorunlu hale getirmiştir. Ek bütçede giderlerin 880 milyar lira, gelirlerin ise 1 trilyon 80 lira artırılması öngörülmektedir. Ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yılbaşında öngörülen bütçe açığı 78 milyar liraya düşmekte, kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Bu performansın herhangi bir ek vergi konmadan veya vergi oranları artırılmadan sağlandığına dikkat çekmek istiyorum.
- Bizim hükümete geldiğimiz 2002'de toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Bugünse 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Hatta ek bütçede bu oran yüzde 8,3'e gerilemektedir.
'CUMHURBAŞKANI MAAŞI' TARTIŞMALARI... TBMM'YE ÇAĞRI: KANUN METNİNDEN ÇIKARILSIN
- Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına koparanlara bir çift söz söylemek istiyorum. Bu sözlerim özellikle bay Kemal ve yandaşı ve taifesine. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı 2 maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı, cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum. Gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekilleri maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun aldığı 2 maaş cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan, yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısına bu tarz bir konuyla çıkmak durumunda kaldığım için helallik istiyorum.
"MÜJDELİ HABERİ EN KISA SÜREDE PAYLAŞMAYI UMUT EDİYORUZ"
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretiden yeniden değerlendirilmesini istedim. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. Asgari ücret için talimat verdim. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarımıza ve emeklilerimize enflasyon farkını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin 13.7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Şu anda Çalışma Bakanım çalışmayı hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle paylaşma fırsatını bulacağız.
ZAMLI MEMUR MAAŞI İÇİN TARİH VERDİ! "KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE"
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Bu arada yılbaşında inşallah çalışmalarımızın, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerini tekrar gözden geçirecek, günün şartlarına göre ne yapılması gerekiyorsa onu da kendilerine vereceğiz. Ayrıca temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde, 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum.
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81 ilimizde yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklarımına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin ülkemizi rahatça gezmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlıyoruz.
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Mevcut destek programları gözden geçirilecek, gerekiyorsa genişletilecektir. Aile destek programının ilk ödemesini temmuz ayında yapıyoruz.
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Tip-1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımız için de bir müjdemiz var. Yaklaşık 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesiz 1 cihaz temin edeceğiz.
- Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağım haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.
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