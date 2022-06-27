Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatili 9 gün olacak

Bizim için önemli olan Türkiye'nin ne durumda olduğu, milletimizin neler yaşadığıdır. Son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve ardından enflasyonda yaşanan yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak zorunda kalacağımız açıktır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün şubat-mart aylarında enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Bu noktadan sonra işimiz daha kolaydır.