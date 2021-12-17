Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor
2023 seçimlerinin yol haritasının belirleneceği kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajını verecek.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık’ta Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.
3 gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.
Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.
CUMHURBAŞKANI AÇILIŞA KATILACAK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılması beklenen toplantıda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
BAKANLAR BAŞKANLARA HİTAP EDECEK
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin sunum yapacağı kampta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da belediye başkanlarına hitap edecek.
Kamp programı kapsamında Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ da sunum yapacak.
ERDOĞAN BAZI BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEK
Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği belirtiliyor.
EKONOMİK GELİŞMELER MASADA OLACAK
Ekonomide gelecek altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta, belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak.
Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.
PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajını verecek.
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