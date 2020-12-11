Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(6’lı platform girişimi) Ermenistan bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir.

Sayın Aliyev duruşuyla Macron’un hesaplarını alt üst etti. Macron belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik bu.

Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır.

ABD'de devir teslimden sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz.

(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır.

(Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması) Gaza geldi, hayırlı olsun.

(Kovid-19 aşısı) Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım.

(14 gün karantina olacak mı?) Bilim Kurulu'ndan böyle bir tavsiye gelmedi.

(Hayvanları Koruma Kanunu) Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Büyük ihtimalle bütçeden sonra çıkar.