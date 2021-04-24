Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

GÜNDEM 24.04.2021, 13:29 24.04.2021, 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü

ABD ile Türkiye arasında telefon trafiği yaşandı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. 

Daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Erdoğan ve Biden birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Biden, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

Beyaz Saray'dan yapıcı ikili ilişki vurgusu

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. 

İki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığı belirtildi. Biden'ın Erdoğan'a ikili ilişkileri geliştirme isteğini ilettiği ifade edildi. Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesindeki konuların takibi ele alındı.

Kalın, Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #ABD Başkanı Joe Biden
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