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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için seviye millettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni öncesi halka hitap etti.

GÜNDEM 29.01.2022, 13:00 29.01.2022, 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bir afetin bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Burada güzel bir çalışma yapıldı. Tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

"Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum"

Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim edeceğiz. Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Fakat aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık ve tüm bu felaketlerin olduğu yerlerde Bakanlıklarımız kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Bu yıkılan binalarımızdan alt yapılara kadar yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

"Biz Cumhurdan icazet aldık"

Köylerde köykent olarak 15-20 kadarını bitirdik diğerleri de devam ediyor. Onları da süratle bitireceğiz. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir Ana Muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki. Saat 22.00'de televizyona çıkacağım o da youtube kanalı var oradan Cumhurbaşkanını susturacak. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhurdan icazet aldık. Cumhur ile yolumuza devam ediyoruz.

"2023 bilesiniz ki Türkiye'de dönüm noktasıdır"

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sizlerden isteğim şu, 2023 bilesiniz ki Türkiye'de dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Maşallah, yani siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir.  

Nasıl ki Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi? Ettik, Giresunumuzda üniversitesinden tutunuz bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi? Ettik ve bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık. 

"Doğal gazımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz"

Size burada verdiğim bir söz vardı doğal gaz meselesi. Doğal gaz geldi mi, aldık mı. Ana Muhalefet ne diyor doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor. Siz ne zaman doğru konuşacaksınız. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Partiyiz.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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