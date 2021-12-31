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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim paramız Türk lirası, onunla hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Bizim paramız Türk lirası, biz onunla hareket edeceğiz" dedi.

GÜNDEM 31.12.2021, 12:32 31.12.2021, 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim paramız Türk lirası, onunla hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ASKON 12. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

"Türkiye ekonomisini büyüme rotasına sokma mücadelesi veriyoruz"

Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz. Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarıp büyüme rotasına sokma mücadelesi veriyoruz. Ekonomi anlayışımızı şu iki kavram üzerine yerleştirdik: Güven ve istikrar.

"Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı kontrol altına aldık"

Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

"Dövizden kendi paramıza ciddi dönüş başlamıştır"

Mevduatlarda dövizden kendi paramıza ciddi dönüş başlamıştır. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını istiyorum ve tavsiye ediyorum. Yastıkaltında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak gücümüz o kadar artacak.

"Bizim paramız Türk lirası, biz onunla hareket edeceğiz"

Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Bizim paramız Türk lirası, biz onunla hareket edeceğiz. 

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir"

Kendi ülkemizde en yakın çevremizde bile hala faizle hareket etmeyi savunuyorlar. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız.

"Bütçede herhangi bir sıkıntımız yok"

Hamdolsun bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok, hatta öngörülenden daha iyi gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz.

"Biz birlik olursak aşamayacağımız hiçbir engel, hiçbir tuzak yok"

Kendi paramıza sahip çıkarak destek olun, işinize ekmeğinize sıkı sıkıya sarılarak destek olun, girişimciyseniz yeni yatırımlar yaparak destek olun, sanayiciyseniz makinelerinizi daha çok çalıştırararak, üreterek destek olun, turizmciyseniz yeni sezona daha iyi hazırlanarak destek olun. Her birimizin bu mücadeleye vereceği bir destek bulunuyor. Biz birlik olursak aşamayacağımız hiçbir engel, hiçbir tuzak yok.

Döviz kuru üzerinden bize silah çekmeye kalktılar bunu beceremediler, bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas. Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılanlar nasıl bunun acı faturasıyla yüzleştiyse aşırı fiyat artışına tevessül edenlerin durumu da farklı olmayacaktır.

"Dertleri bilgi almak değil kaos çıkartmak"

(Kılıçdaroğlunun MEB ziyareti) Siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi. Dertleri kamu kurumlarından bilgi almak değil, orada kaos, karmaşa çıkartmak.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Türk lirası #para #ekonomi
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