Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yoktur"

Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik ön yargıların kırılmasında önemli rol oynuyorsunuz. İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun, bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen her bir gencimizin sızısını yüreğimizde taşıyoruz. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa, bizler bin gence ulaşacağız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

Kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Her biriniz bizim ve ailenizin grurusunuz. Teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Sizlerden sadece eğitiminize, hedeflerinize odaklanmanızı istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum.

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