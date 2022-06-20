Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM 20.06.2022, 19:58
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.
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