Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajdaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir.
KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar, özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor.
Sanayileşme yanında altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimiz de yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açıyor.
Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi
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