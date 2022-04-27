Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cami yaptırmaya devam edeceğiz

Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim, Çamlıca Camii'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu.

Eseri kazandıran Hüseyin Kutlu'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü İslam düşmanlığına getirdi, cami yaptırmalarına söz edenlere tepki gösterdi.

“Birileri rahatsız oluyor diye geri duramayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mimarimizi yeni bir yorumla tekrar ihya ettik. Mimar Sinan camisini inşa ederken bu anlayışla hareket etti. Ankara’daki yaptıklarımız ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni yaparken bu anlayışla hareket ediyoruz.

Biz bu ecdadın nesli olarak bu istikamette adımları atmamız gerekir dedik ve bu adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız olabilir. Ama biz onlar rahatsız oluyor diye o izi sürmekten geri duramayız.” dedi.

“İnterneti, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır”

Dünyanın son birkaç asrına ABD ve Avrupa merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu sürecin elbette kölelikten katliama, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları vardır. Ama Batı medeniyeti dünyayı asıl sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla yani modern hali ile yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir. İnterneti, sosyal medyayı ve benzeri uygulamaları kullanmak herkesin hakkıdır, herkese kolaylık sağlar.

“Canımıza kast edene, haysiyetimize saldırına ‘eyvallah’ edecek değiliz”

Şayet bu teknolojinin içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız, hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey, kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür. Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, dünya yeniden ırkçılığın, ayrımcılığın, İslam düşmanlığının arttığı bir yere dönüşmüştür. Canımıza kast edene, haysiyetimize saldırına ‘eyvallah’ edecek değiliz. Devletimizi geliştirerek, siyasi ve sosyal bilgimizi tahkim ederek mücadelemize devam edeceğiz. Biz de ülkemizdeki altyapı eksikliklerini tamamladıkça, enerjimizi bu alana vermeye başladık.”