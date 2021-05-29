Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çamlıca Kulesi görüntü kirliliğine son verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk." dedi.

Erdoğan, "Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule, Çamlıca'da görüntü kirliliğine son verdi." ifadesini kullandı.

"Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Aynı modeli, şartların müsait olduğu yerlerde ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin.

Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir.

Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum.

Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkı sağlayacağı açıktır."

"Kanal İstanbul ile İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacak"

Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz."dedi.

"Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." diyen Erdoğan, "Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak." ifadesini kullandı.

"CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları ifade etti:

"İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor.

Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir.

İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak çok zor. Anlamıyorlar."