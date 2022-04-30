Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Yolları Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir.

Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir.

Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüzbinler gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı. Bu dönemde İstanbul ile birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik, eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık.

Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah’tır. Biz Rabbimize ram olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevreyolu’nun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.

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