Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Özgür Özel'e dava açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e dava açtı. 250 bin lira manevi tazminatın Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanması talep edildi.
GÜNDEM 29.04.2022, 13:21
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 26 Nisan 2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette itham ve isnatlarda bulunmuştu.
Bu açıklamaları nedeniyle Özgür Özel aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldı.
Dava dilekçesinde 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanması talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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