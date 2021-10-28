Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar Programı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programında konuşuyor.
GÜNDEM 28.10.2021, 21:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Kadınların emeğini kararlılığını katkısını her alanda görüyoruz.
Hayatın her alanında kadınların gösterdiği başarıyla iftihar ediyoruz.
Kadınları dışlayan bir toplum gücünün, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir."
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