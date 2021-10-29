Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız" dedi.
GÜNDEM 29.10.2021, 14:23 29.10.2021, 14:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.
Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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