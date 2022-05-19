Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Türkiye 19 Mayıs'ı kutluyor...

Ülke genelinde Türk bayrakları beraberinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bayram mesajı geldi.

İstikbalin umudu, aydınlık yarınların teminatı gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

"Topyekün mücadele, destansı kahramanlıklar..."

AA'nın haberine göre 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalktığını belirten Erdoğan, "Son ve ebedi devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekün bir mücadeleye girişildi, destansı kahramanlıklar sergilendi ve nihayetinde kutlu bir zafere erişildi." dedi.

"Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyenlerle mücadele ediyoruz"

Bugün de tarihten aldıkları güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüdüklerini, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret, ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor.

"Her alanda ön safta olan gençlerimiz gurur veriyor"

Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."