Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 2023 mesajı

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı 17 Aralık’ta başladı.

18 Aralık Cumartesi günkü programa AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldı.

Kampın bugünkü kapanış programında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir sunum yaptı.

Sunumun ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kabaktepe, kapanış konuşmasını yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Mahalle başkanlarını selamlayan Erdoğan, bu buluşmanın büyük bereketlere vesile olmasını diledi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. Ve bizler de bildiğiniz gibi cuma ve cumartesi günü Türkiye-Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Ve dün akşam bu liderler zirvesini de tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi, bu zirveyi sizin de yapışınız bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emr-i ilahidir. Siz de bu emr-i ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız."