Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
GÜNDEM 03.11.2021, 19:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda davetlileri karşıladığı görüntüleri kırpılarak sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılmıştı.
Cumhurbaşkanı'ın sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar için bugün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçmiş, gerekli incelemelerin başlatılığını açıklamıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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