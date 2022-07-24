Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ikinci yılı için paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Ayasofya 86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.