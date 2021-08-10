Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baraj müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.
ükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti.
Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere müjdeyi Twitter hesabından verdi.
YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını anlatan Erdoğan, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerine de yer verdi.
Baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.
Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2021
Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.
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