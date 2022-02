Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına 'su faturası' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, partisinin belediye başkanlarına su faturalarıyla ilgili çağrıda bulundu.

"SU FATURALARINDA EN AZ KDV İNDİRİM KADAR KATKIDA BULUNUN"

Temel gıda ürünlerinde ve elektrik faturalarında yapılan indirimlerin ardından su faturasında da belediyelere 'indirim yapın diyen' Erdoğan, "AK Partili belediyelere su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar, şartları uygun olanlar daha fazla indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." dedi.

"SUYA ZAM TALEBİNE EVET DEMEDİK"

İBB tarafından suya zam talebine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle geldi. Ağırlık bizde olduğu için bunların zam talebine evet demediler. Vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz." şeklinde konuştu.

"YÜZDE 7 İNDİRİM YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Elektrik faturaları konusunda vatandaşlarımızın lehine yeni düzenlemenin gelmesi için talimat verdik. Su aboneliklerinde KDV indirimi kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı. Suda yüzde 7 indirim yapacaklar.

"SEÇİMDEN ÖNCE SUDA İNDİRİM YAPACAĞIZ DİYORLARDI"

İstanbul ise yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Tabii Meclis'te çoğunluk AK Parti'de olduğu için arkadaşlarım bu talebi reddetti. Seçimden önce ne diyorlardı, biz suda indirim yapacağız. Bunların ağababaları da çıktı, çiftçilere elektriği bedavaya vereceğiz dedi. Bizler elektrikte enerjide tüm adımları en ideal şekilde atıyor, vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz.

ANA MUHALEFETE 'İNDİRİM' SİNYALİ

Koltuğu oturduktan sonra yüzde 125'in üzerinde zam talebiyle işi meclise getirdin. Şimdi ben buradan diyorum ki, AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde yüzde 7 suda indirim yapacağız. Bu adımı atarak, ana muhalefete sinyali veriyoruz. Seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında bu çağrıyı yapıyorum."

"HER MÜCADELEMİZ GİBİ BUNU DA BAŞARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

"Geçirdiğim koronavirüs salgınında geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.

2023 ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Allah'ın izniyle her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR"

Türkiye'nin önünü kesmek için her şeyi deniyorlar. Her büyük dönüşüm gibi bunda da sıkıntılar çekiyoruz. Ülkenin ve devletin her kaynağını seferber ederek insanların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tarım desteklerinden enerjiye, KDV desteklerine kadar birçok müjdeler açıkladık.

Tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtınıza bineceğiz. Belediyelerimiz, çarşıyı pazarı denetime alacaklar. Fırsatçılık ve açgözlülüğe geçit vermeyeceğiz. 20 yıl biz milletimize zulmetmedik. Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak, yine milletimizi huzurlu kılacağız. Bizim için bölgemizde ve dünyamızda kim olduğunu bildiğimiz rakiplerimizle mücadele etmek kolay değil. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar biz bu tuzakları biliyoruz. Bizi zorlayan içimizdeki hainlerdir. Türkiye asırlardır ne çektiyse, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. Bugün de aynı dertten muzdaribiz. CHP ve başındaki zat, milletin felaketinden, insanların sıkıntısından medet uman zihniyettedir. Biz bu can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz. Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı.

"KILIÇDAROĞLU'NU 10 SEÇİMDE DE SANDIĞA GÖMDÜK"

Son günlerde Kılıçdaroğlu karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz Kılıçdaroğlu'nun karşısına sandıkta çok çıktık. Referandumda ilk sınavında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdük. Kılıçdaroğlu'nu 10 seçimde de sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Yuvarlık masalarda toplanıyorsunuz. Size buradan sesleniyorum, o masadan bir şey çıkmaz.

Bunlar her seçimden sonra genel başkanlığı bırakacağını ifade etmişse de her sözü gibi bu da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu hangi proje için CHP'nin başına getirildiyse, misyonunu tamamlamadığı için partinin başından indirilmiyor.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ HALİNE GETİRMEDEN MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"

Türkiye bugünkü konumuna kolay ulaşmadı. Bu demokrasi ve kalkınma mücadelesini tarihmizin en üst düzeyine çıkarmak kolay olmadı. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmeden bu mücadelemizi bırakmayacağız. Biz milletimize ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Biz hiçbir zaman zihinleri de gözleri de kalpleri de dışarıya bakanlar gibi olmadık. Ve işte ülkemizi bu seviyeye getirdik. Diplomasiden güvenliğe kadar her konuda ülkemizin haklarına sahip çıkıyoruz. Dün bu ülkeyi sadece soğuk savaş kamplaşmasının sınır gücü olarak görenler, savunamdan sanayiye her konuda ortaklık arayışına girmişlerdir.

"İSTEDİKLERİ DARBE YÖNETİMLERİDİR, EKONOMİK KRİZLERDİR"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişine engel olamayanlar, yarın bu büyüklükten yararlanmak için sıraya gireceklerdir. Bu değişimin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Siz kendi ülkelerinin yükselişini engellemek için paçalarından sarılıp aşağı çekenlere aldanmayın. Onların istediği darbe yönetimleridir, onların istediği ekonomik krizlerdir.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARINA SELAM ÇAKIYORLAR"

Bunlar Türkiye düşmanlarına selam çakıyorlar. Bunların derdi ülke ve millete hizmet değildir. Eğer öyle olsaydı ülkenin ve milletin hayrına bir projelerini görürdük. Tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık günlerine geri getirmesine izin vermeyeceğiz. İnşallah bu sıkıntıları atlatıp ülkemizi 2023 hedefine ulaştırdığımızda döktümüz alın terlerinin karşılığını almış olacağız. Sadece yalan yanlış bilgilerle, mevcudu karalayarak elde edilecek bir yol yoktur. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız.

"YAKINDA TEMEL EĞİTİMDE 10 BİN OKUL PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

"Türkiye'nin hedefine ulaşabilmesi eğitimle mümkün olabilirdi. Bu yılı kesintisiz yüz yüze eğitimle tamamladık. Eğitimin lokomotifi olan öğretmenleri de ihmal etmek. Öğretmen sayımızı 1.2 milyona çıkardık. Mesleki eğitim kanununda önemli değişiklikler yaptık. Bu düzenlemelerin ardından mesleki eğitimdeki öğrencilerin sayısı 330 bine yükseldi. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Yakında temel eğitimde 10 bin okul projesini başlatacağız. Amacımız çocuklarımızın TEKNOFEST geleceğini ulaşmasını sağlamak."