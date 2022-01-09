Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."