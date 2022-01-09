Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 09.01.2022, 20:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."
Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EbZPsR4Q2c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2022
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