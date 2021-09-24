Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

BİDEN İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, "Amerika ile ilgili münasebetler konusunda sorulan bir soru üzerine, şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir." şeklinde konuştu.

ABD'nin terör örgütlerine yaptığı tepki gösteren Erdoğan, "Ben ABD liderlerinin hiç biriyle böyle bir sorun yaşamadım. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah araç, gereç desteği veriyor. Bu yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları dünya kamuoyu ile paylaşmamız gereklidir." ifadelerine yer verdi.

PUTİN İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ 29 EYLÜL'DE

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Çarşamba günü Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceksiniz Rusya'da?" sorusu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklentilerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İran ve Rusya ile temasların devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli koyuyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. " dedi.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kovid-19 vaka artışlarının delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladığı hatırlatılarak, bu kapsamda ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, çok farklı yeni tedbirlerin kendi ilgi alanından öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben Bakanıma, Bilim Kurulu'nda konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı olmaması lazım. Ama dün Bakanımla da yaptığım görüşmede 'Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz.' diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak."