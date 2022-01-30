Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Büyük Birlik Partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yazılı bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında Büyük Birlik Partisi’nin kıymetli mensuplarına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizin köklü siyasi hareketlerinden birisi olan Büyük Birlik Partisi’nin 29. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi de bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Büyük Birlik Partisi yönetimini Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetini yaşattığı, geride bıraktığı aziz mirasa sahip çıktığı için tebrik ediyorum.

Son 29 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e giden süreçte de Büyük Birlik Partisi’nin milletten, milli iradeden, milletin menfaatlerinden yana tavır almaya devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Partinizin 29. seneidevriyesini tebrik ediyor, Büyük Birlik Partisi bünyesinde ülkemizin gelişmesi, demokrasimizin güçlenmesi, milletimizin huzur ve kardeşliği için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

Numan Kurtulmuş'tan Destici'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılması için AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u görevlendirdi.

Numan Kurtulmuş da programda yaptığı konuşmada, Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yiğit bir Anadolu evladı, sağlam bir Müslüman, değerli bir dava insanı, özü sözü bir, istikamet sahibi, dosdoğru bir insan olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi’nin Türkiye’nin milli siyaset geleneğinin önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, başından itibaren Cumhur İttifakı’na destek veren Büyük Birlik Partisi ile Genel Başkan Mustafa Destici’ye teşekkür etti.