Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kabinede görev değişimi de bir bayrak yarışıdır"

Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz doğaldır. Kabinede görev değişimi de bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da gerektiğinde değişimler yapabiliriz.

Türkiye son yılların bereketli ama bununla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor.

Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıktı

2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum.

"Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık"

İran ile aramızdaki doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştı. Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını artırdık. Her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi anlamında İran ile mutabık kaldık. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.

Elektrik faturalarında aylık tüketim 210 kilovata çıkarıldı

Elektrik faturalarında en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

KOBİ'lere 3 yeni destek paketi

Kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı firmalar için hazırladık. Kredi Garanti Fonu ile 60 milyar TL'lik kefalet limiti açıyoruz.

Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.

"Bu yılın ilk engelli memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız"

2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.

"Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye çıkarıyoruz"

Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e çıakrıyoruz. Yangın riskine karşı yapay zeka kullanan sistemi hayata geçireceğiz. Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye çıkarıyoruz.

"Yüksek enflasyondan milletimizi koruyacak adımları birer birer atıyoruz"

Kur dalgalanmasının önüne geçtik. Yüksek enflasyondan milletimizi koruyacak adımları birer birer atıyoruz. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi yerine getireceğiz.