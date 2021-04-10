Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Forumu'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:

Dünya Etnospor Konfederasyonunun kıymetli yöneticileri, değerli sporcularımız, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Geleneksel sporların ihyası temasıyla bu sene dördüncüsü düzenlenen Etnospor Forumu’nun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dünyanın farklı köşelerinden foruma çevrimiçi olarak iştirak eden, katkı sunan, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

İnsanlığın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde böyle bir forumun tertip edilmesini son derece isabetli buluyorum. Salgınla beraber sadece sağlığın ve sağlıklı hayatın değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın, geleneksel değerlerin önemini de gördük. Bu süreçte din, dil, ırk, bölge fark etmeksizin büyük insanlık ailesi olarak hepimizin kederi ve kaderinin ortak olduğunu bir kez daha anladık. Salgın, ülkeler arasındaki adaletsizliklerin yanı sıra tek tipçi, dayatmacı popüler kültürün de açmazlarını ortaya koymuştur.

"Gençlerimizin ata sporlarımıza yönelik bilgisi giderek artıyor"

Bireyselliği yücelten, maneviyatı yok sayan, geleneksel değerleri hor hakir gören hakim zihniyet salgının yol açtığı sorunları derinleştirmiştir. COVID-19 salgını sonrasında yeniden şekillenecek dünyada geleneksel spor dalları ile bu sporların temsil ettiği kültür ve değerlerin daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Nitekim son 1 yıl içinde ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarımıza yönelik bilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak bu ilgiyi canlı tutarak ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız. 60'tan fazla ülkenin iştiraki ile gerçekleşen bu önemli forum kapsamında yapılacak tartışmalar inşallah bu mücadelemizde bizlere destek olacak, yol gösterecektir. Bu düşüncelerle nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, 4. Etnospor Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor, Rabbimden her birinize muvaffakiyetler niyaz ediyorum.