Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Polislerimiz yerleşim yerlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarda ifa ettiği görevlerle vatandaşın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır.

Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.

Türkiye, uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, kamu görevlisiyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük.

Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, sınır ötesinde tepelerine iniyoruz. TSK'mız ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz.

Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınlarına rağmen dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olarak öne çıktı. Güya medeni Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlak dersi verdik.

Zaman zaman polislerimizin haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Sizler buna aldanmayın. Cumhurbaşkanı olarak polislerimizle personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik personelinin de sonuna kadar yanındayım.

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