Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında açıklama

Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkanı sağlayan İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği kararı ile gündemden düşmüyor.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kararıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin de terör örgütlerine karşı net bir tavrının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin de terör örgütlerine karşı net bir tavrı yok"

"Çok açık ve net bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde "Kalkıp biz karşıyız" deseler bile teslim etmeleri teröristlerle ilgili "Teslim etmeyeceğiz" ifadeleri var.

İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Biz bunların neyine güveneceğiz.

"Bizi ikna etmeye geleceklerse kusura bakmasınlar"

Pazartesi günü geleceklermiş, bizi ikna etmeye geleceklerse kusura bakmasınlar, yorulmasınlar.

"NATO'ya girmelerine evet demeyiz"

NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz, çünkü o zaman NATO bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. "