Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Karabağ Zaferi' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti.
GÜNDEM 08.11.2021, 16:24
Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü kurtarmanın sevincini yaşıyor.
Büyük zaferin üzerinden tam 1 yıl geçti.
Birçok yerde Azerbaycan'ın zafer kutlamaları yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj yayınladı.
"BU ŞANLI GÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
"ŞEHİTLERE RAHMET DİLİYORUM"
Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."
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