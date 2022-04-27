Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kavala'ya: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

3 Kasım 2002 seçimleri ülkemizin önüne yeni kapılar açmıştır. Terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının eylemleri bizleri alıkoyamayacak. Türkiye'nin yakın tarihini sizlerle beraber yazdık. İnşallah geleceğin inşasını da birlikte yapacağız.

"Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu"

Osman Kavala ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Artık atılan adıma tabi olmak gerekir. Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir.

"Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık"

Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık.

"Terörle mücadelede taviz yok"

Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi. Terörle mücadelede taviz yok.