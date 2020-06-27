Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız kıdem tazminatı hakkını kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır." dedi.

GÜNDEM 27.06.2020, 15:07 27.06.2020, 17:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. Kötü gidişatı durdurmak için Ergene planını devreye aldık.

Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz. Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız.

"Tünel açma makineleri üretebilen 8 ülkeden birisi Türkiye'dir"

1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi. Bugün tamamladığımız tünelde yerli ve milli tünel açma makinemiz Lale var. Bu makineleri üretebilen 8 ülkeden birisi Türkiye'dir. Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak.

İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.

"Tüm öncü göstergeler, ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor"

Türkiye salgın döneminde sağlık alanında mücadele ederken kalkınma alanında da yatırımlarına devam etmiştir. Sanayi tesislerimizin büyük bir kısmı salgın döneminde de üretimlerini sürdürdü. Salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Tüm öncü göstergeler, ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte karalıyız. Mart ayında başlayan, nisanda tüm ağırlığıyla süren, mayıstan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum."

Ülkesini ve milletini seven herkesi istihdam seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum. Yurt dışı piyasalarının da toparlanmaya başladığını görüyoruz. Ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek durumundayız.

Kıdem tazminatı

İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız kıdem tazminatı hakkını kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Bugüne kadar attığmız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı adımları atacağız. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #işveren #Çalışan
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