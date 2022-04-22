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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız."

GÜNDEM 22.04.2022, 20:45 22.04.2022, 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlar şu şekilde: 

Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti.

Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık.

Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler.

"Kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları asla unutamam"

Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri.

Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserler ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte sizlerde ülkemizin yaşadığı sınamalara şahit oldunuz. 

Birileri başka şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TEKNOFEST Gençliği diyorum. 2053 vizyonuna sahip çıkan bir gençlik görüyorum. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz.

Pençe-Kilit operasyonu

Bugün 13.10 itibarıyla 45 tane terösit bedeli ödedi ve sayı daha da artacak, bütün inlere mağaralara komandolar giriyor. 3 şehidimiz var.

"Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var"

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz.

Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık. 

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 850 TL nakdi, ayrıca internet ve diğer imkanlar sunuyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1304 bin öğrencimiz var.

Kredi ödemelerini her ay 5-ila 10 arasında yatırıyorduk. Bu ay için 25'inde hesaplara yatıracağız.

Spor'da en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin her bir yerine stadlar, kapalı spor salonları ve sahalar yaptık.  

Ayrıntılar geliyor...

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Kredi Yurtlar Kurumu
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