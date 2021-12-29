Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2021
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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