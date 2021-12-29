Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.

Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…



Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.