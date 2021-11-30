Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız" dedi. Kur manipülasyonlarının oyuna gelinmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BU SARMALDAN ÇIKACAĞIZ"

"Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Türkiye ne zaman yüksek faiz için adım atsa, döviz kuru üzerinden bir manipülatif baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Biz buna müsade etmeyeceğiz. Bu kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız.

Bu spekülasyonları ancak biz engelleriz. Sürekli tekrarlanan bu süreç, ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür. Biz yatırımı üretimi engellenmelerine müsade etmeyeceğiz. Bu sarmaldan çıkacağız. Bizi kur manipülasyonu ile yeniden bu oyuna çekmeyece çalışıyorlar. Bu kez bunu başaramayacaklar.

"ÜKLEMİZ BU KISIR DÖNGÜYÜ KIRMA AŞAMASINA GELMİŞTİR"

Türkiye'nin temel göstergeleri ekonomide çok güçlü. Bizim ekonomik verilerimiz aslında zayıf değil gayet iyi durumda. Ülkemiz artık bu kısır döngüyü kırma aşamasına gelmiştir ve artık buradan dönmeyeceğiz.

Bu olay sadece ülkemizde mi var? Almanya'da, ABD'de, Hollanda'da var mı evet var. Tüm bunlardan Türkiye olarak biz büyük oranda sıyrılmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin dinamiklerine güvenen yabancı yatırımcılar için artık zamanıdır. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır bundan sonra da kazanacaktır.

"MEVCUT YATIRIMLARINIZI GELİN DAHA DA GÜÇLENDİRİN"

Türkiye'deki sermayenin temsilcisi konumunda olan STK'nın burada kalkıp da bize cevap yetiştirmeye kalkması çok manidar. Ben onlara diyorum ki kamu bankaları kredi istiyorsanız size kredi vermeye de hazır. Mevcut yatırımlarınızı gelin daha da güçlendirin. Bizim derdimiz var bizim derdimiz ne? Kur faiz sarmalı değil yatırımı yapacak güçlü yatırımcıları arıyoruz. Yeter ki bize güven veren yatırımcı olsun.

"BİZ YENİ EKONOMİ MODELİYLE DÜŞÜK FAİZLİ ÜRETİMİ VE İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Biz yeni ekonomi modeli ile yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. Kamu bankalarına sürekli bunu diyorum. Düşük faiz ile siz özel sektör bankaları ile yarışa girmeyeceksiniz düşük faizle yatırımcıları teşvik edeceksiniz ardından istihdamı artıracaksınız. İstihdamla birlikte üretimi artıracaksınız üretimle birlikte küresel sermaye ile ihracatta yarışa gireceksiniz. İhracatta çok iyi durumdayız. 215-220 milyar dolarlara çıktık. Yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"POZİTİF AYRIŞTIRMAYI DEVAM ETTİRECEĞİ İNANCINDAYIZ"

"Küresel salgın döneminde her şeyden önce Türkiye özellikle bu 3 çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Yıl sonu itibariyle de bu pozitif ayrışmayı devam ettireceği inancındayız. Sadece biz değil, OECD'de söylüyor. Üçüncü çeyrekte de güçlü görünümünü korudu. Bu beklentileri de aşarak böyle bir konuma gelmiş olması, aç kurtlar gibi bekleyenleri şaşırttı. Biz şaşırmadık. Gerek ikinci çeyrekte, gerekse üçüncü çeyreğin sinyalini ikinci çeyrekten aldık.

"FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR"

Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam üretim, ihracat büyüme... Bu 4 anabaşlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine çıkabilir. Bazı dostlarımız 10'un üzerine çıkabileceğimiz düşüncesini bizimle paylaşıyor. Yıl sonu itibariyle enflasyonla kendisini gösterecek. Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz.

"İKİ ÖNEMLİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK"

Biz şu anda daha öncede olduğu gibi bu kritik dönemde iki önemli destek paketi hazırladık. İstihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal destek paketi. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına kadar milletimizin her kesiminin yanında durduysal bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

"50 BİN YENİ İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu milletle iktidar olduk. AK Parti milletin partisidir dedik ve böyle yürüdük. Küçük ve orta işletmelere yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara istihdama olan katkılara yönelik ödemeler yapıyoruz.

50 bin yeni istihdamın önünü açmak istiyoruz. Özellikle 3-4-5 ve 6'ncı teşvik bölgelerinde yer alan 58 il ve ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluştaracak girişimcilere müjdemiz var.

"BİZ CEYHAN'DA BÜYÜK BİR TESİSİN 1 MİLYAR 700 MİLYON DOLARLIK TEMELİNİ ATTIK"

Biz geçenlerde Ceyhan'da büyük bir tesisin 1 milyar 700 milyon dolarlık temelini attık. Burada inşallah 2,5 yıl içerisinde bitecek ve burada 5 bin civarı bir istihdam olacak. Aynı zamanda cari açığımızı da ciddi anlamda aşağı çekecek. Bunun arkasından yine Seyhan'da bazı gelişmeleri takip edenler var biz de takip ediyoruz.

"BİZ 6 SIFIRI ATIYORUZ DERKEN TAKSİM MEYDANI'NDA ANIRIRIM DİYENLER VARDI"

Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimiz zaman Taksim Meydanı'nda anırırım diyenler vardı. Başbakan olarak talimatı verdim ve 6 sıfırı attık. Sonra onunla övünmeye başladılar. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bir bakanımsın sen karar mercii değilsin ki.

"FAİZ ARTTIRMANIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Döviz kurunda kalıcı istikrar, ihracat, turizm ve diğer hizmet gelirleri ile döviz kazanarak olabilir. Faiz artırmanın çözüm olmadığını gördük. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu kalıcı hale getiren bir politikadır. Sonu olmayan bir sarmaldır. Biz şimdi bu sarmala son veriyoruz.

"TURİZMDE DE SÜRATLİ BİR TOPARLANMANIN İÇERİSİNDEYİZ"

Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 90'lara oluşta mesele bu. Turizmde de süratli bir toparlanmanın içerisindeyiz.

Antalya hiç olmadığı kadar Rus turist çekiyor. Rusya ile dayanışmamız bu şekilde turist akını da sağlıyor. Cari fazlası vermeye başladık. İnşallah önemizdeki sene yıllık bazda da cari fazlaya geçeceğimiz anlaşılıyor ve buna da inanıyorum."