Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun mesajı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde bağırsak ameliyatı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis'e ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, Papa Fransuva’ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.