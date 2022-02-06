Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde doktorun rutin kontrolünü gerçekleştirdiğini aktardı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."

Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.