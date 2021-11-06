Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Batman'daydı.

Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünde halkı selamladı, çocuklara hediye verdi.

AYBÜKE YALÇIN KÜTÜPHANESİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretleri kapsamında, 2017’de terör örgütü PKK’nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği Batman İl Halk Kütüphanesi’ni de ziyaret etti.

KÜRTÇE ŞARKILAR SÖYLENDİ

Cumhurbaşkanı için düzenlenen etkinlikte Kürtçe şarkılar söylendi.

Erdoğan, burada şarkılara alkışlarla eşlik etti.