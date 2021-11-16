Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi emine Erdoğan, Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan çifti, Başak Cengiz'in anne ve babasının üzüntülerini paylaşarak, onlara bir kez daha başsağlığı ve sabır dilediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet kurumlarının ailenin yanında olduğu ve kendisinin de davayı yakından takip edeceğinin mesajını verdi.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Erdoğan çiftini, "Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel bir şey" sözleriyle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşlik ettiği Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, baba Avni Cengiz, anne Beyhan Cengiz ve ailenin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyarette Başak Cengiz'in mezuniyet fotoğraflarının yer aldığı albümü inceledi. Emine Erdoğan, albümü incelerken göz yaşlarını tutamadı.

Anne Cengiz, kızının mezuniyetinde taktığı başörtüsünü de Emine Erdoğan'a hediye etti.

Cengiz ailesini dün de Cumhurbaşkanı'nın kızı ve KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ziyaret etmişti.