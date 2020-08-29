Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin mesajında, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 29.08.2020, 20:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin mesajında, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir."
"Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı
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