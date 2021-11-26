Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımıza riskli yapıları süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

GÜNDEM 26.11.2021, 14:37 26.11.2021, 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin en pratik afet müdahale sistemine sahiptir.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da bir yıl gibi kısa sürede yıkılanların yerine yenilerini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık.

"Bugün sözümüzü tutuyor ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz"

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de 1 yıl içerisinde teslim etme sözünü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti'yiz, bizler söz veririz sözümüzü tutarız. 596 konut ile 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak. 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu üç alandaki yatırım bedeli 750 milyon liradır. 

"Kira bedellerinden bile düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar"

Son Kabine toplantımızın ardından İzmir'de yaptığmıız deprem konutlarının ödeme tutarları ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştık. Buna göre 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları da 220-260 bin lira bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan 3+1 konutların taksitleri ise 1020 liradan başlayacak. Kira bedellerinden bile düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.

Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık. Aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkıp dönüşümü başlatmıştık. TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını tamamladık. Bayraklı ve Bergama'ya iki millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bununla ilgili çalışmamızı da sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz 19 yılda İzmir'e sadece çevre ve şehircilik alanında 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladık. Yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşüm projesinin inşası devam ediyor. Halen 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor.

"Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Türkiye son 120 yılda 80 insanını depremlerde kaybetmiş bir ülkedir. 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. İl Risk Azaltma Planları'nı bitirdik. Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Planla kentleşme ve konut üretim seferberliği ile ülkemize kazandırdığımız 1 milyon 100 bin konutta deprem afetine karşı en önümli gücümüzdür. Vatandaşlarımızı sadece başlarını sokabilecekleri bir ev sahibi yapmıyoruz. Aynı zamanda depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza riskli yapıları süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

Güzel İzmir'imize son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bayraklı Şehir Hastanemizi önümüzdeki yılın haziran ayında hizmete sokacağız. Demir yollarında Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı şehrimize kazandırdık. İzmirli çiftçilerimize son 19 yılda 6,5 milyar lira tarımsal destek verdik.

İnşallah bugün Alsancak’taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz.  

İzmir için seçimlerde verdikleri sözleri şöyle alt alta yazın. Ne oranda hayata geçirildiğine bakın. Size şimdiden karşılaşacağınız durumu söyleyim. Neredeyse sıfıra yakın vaadin gerçekleştiğini göreceksiniz.

İzmir'e kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğünüze inanıyorum. Bunların İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyacak bir vizyon ortaya koyabilmeleri mümkün değildir. Milletimizin değerleri hayat tarzı, kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size ne bu ülkeye ne küçük bir faydası olmamıştır. Tam tersine kendileri sürekli gerilimden beslendikleri için sürekli yalan ve iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Halbuki ülkenin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bay Kemal'ın ortaklarına bakın ve notunuzu verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmeti olmayanlara yarın karşınıza geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Ben vereceğinize inanıyorum. Bugün İzmir'de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında bizim imzamızı göreceksiniz.

Gençlere kütüphane müjdesi

Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarde bir araya geldiğimizde gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık kalmasını sağlayacağımızı söylemiştim. İzmir'de malesef gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kütüphane olmadığını öğrendim. Tekel fabrikasını içerisinde kütüphanesi ve müzesi de olan kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. 

Deprem konutlarının hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #İzmir
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