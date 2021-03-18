Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi tebrik etti

MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.