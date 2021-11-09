Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili bilgi aldı. "Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında" açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 09.11.2021, 20:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
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