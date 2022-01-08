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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dinimize, Diyanetimize saldıracak olanlara hesabını sorarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki Kur'an kursu açıklamalarına sessiz kalmasına tepki gösterdi. "Bu ülkede bizim dinimize, bizim Diyanetimize saldıracak olanlara hesabını sorarız, haddini de bildiririz" dedi.

GÜNDEM 08.01.2022, 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dinimize, Diyanetimize saldıracak olanlara hesabını sorarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Haziran 2023 özellikle Karaman'da hayırlı olsun diyorum. Tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm kardeşlerime buradan selam gönderiyorum.

Türkiye'yi hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz.

Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında inşallah hangardan çıkarıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'da göklerdeki yerini alarak semalarımızı koruyacak. Uçağımızla yeni bir lige çıkacağız.

"Dinimize, Diyanetimize saldıracak olanlara hesabını sorarız"

Bay Kemal biz bunları yutmayız, kimin ne olduğunu çok iyi biliriz. Bu ülkede bizim dinimize, bizim Diyanetimize saldıracak olanlara hesabını sorarız, haddini de bildiririz. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var. Onları getirip konuşturtuyorsun sen de arkadan izliyorsun. Bu millet 2023'te dinimize saldıranlara hesabını soracaktır. Hani şair diyor ya "Dinime küfreden Müslüman olsa" bunların durumu da bu işte. Çık, açık oyna...

Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştırdıklarında yanımızda yine siz vardınız. Siz her zaman iradenize sahip çıktınız. Tıpkı bize bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımız gibi sizler de istiklalinize leke sürdürmediniz. Siz sağlam durdukça biz de cesaretle tehditlere meydan okuduk.

Yeri geldi çalışmadan, üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik, başınızı yere eğdirmedik.

"Siyaset meydanını gasp etmeye çalışanlara fırsat vermedik"

Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalarla partimizi kapatmaya çalıştılar. Ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. 15 Temmuz gecesi canımıza kast etmeye kadar vardılar. Hepsinin üstesinden geldik. Bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık... Ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık.

Siyaset meydanını gasp etmeye çalışanlara fırsat vermedik. Fitne siyasetinin bu toprakları esir almasına fırsat vermedik. Çünkü biz sırtımızı size verdik, size inandık, size güvendik.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız.

"Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 1 hafta ücretsiz olacak"

Toplam yatırım bedeli 2 milyar 311 milyon lira olan projeleri devreye aldık. Karaman'a gördüğünüz gibi elimiz boş gelmedik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerden en önemlisi Konya-Karaman Hızlı Tren hattı. Bu projeyle Karaman artık farklı bir aşamaya geçmiştir. Konforu ve çevre dostu olmasının yanı sıra vakit açısından da tasarruf sağlayacak bu yatırımın hayırlı olmasını dilerim.

Karaman-Konya arası 35 lira. Otobüs 60 lira, hızlı tren 35 lira. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı seferleri 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı olsun.

"CHP, aciz, rotası bozuk bir siyasi teşekkül haline dönüştü"

Ne CHP'nin ne de CHP'nin yanındaki ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri var. Dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine yabancı büyükelçilere şikayet mektubu yazan olur? Dünyanın neresinde hangi muhalefet ülkesine çağ atlatacak devasa projelere karşı çıkar? Dünyanın neresinde muhalefet partileri darbecilerin sözcülüğünü yapar? Adında millet olan hangi ittifak ülkesinin medeniyet değerlerine savaş açar.

Biz Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bitim noktasına geldik. Bu eser dünyada özellikle kule yüksekliği itibarıyla 1 numara. Ana muhalefet ne yapıyor? O da belediyeleriyle beraber musluk takıyor.

CHP, aciz  rotası bozuk bir siyasi teşekkül haline dönüşmüştür. Mevcut genel başkanın yönetimi altında kendi parti söylemlerini belirleyecek kadar iradeleri kalmamıştır. Atatürk'ün partisiyiz iddiasıyla çıktıkları yolda Kandil'in güdümünde yolculuk yapan bir partiye dönüştüler. Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak

"Kendisine faydası olmayanın ülkesine de milletine de faydası olmaz"

Edirne'den Kandil'den talimat geliyor ona göre hareket ediyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantıları tezkereye ret oyu vereceksiniz dedi, CHP bu talimatı yerine getirdi. Her hafta bir kamu kurumunu basan CHP genel başkanı, ültimatomlar karşısında adeta süt dökmüş kediye döndü. Belediyelerinin her tarafından hırsızlık, yolsuzluk dökülenler milletin hazinesini yönetebilir mi? Kendisine faydası olmayanın ülkesine faydası olmaz.

"Enflasyonu makul oranlara çekeceğiz"

2022'de 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimizi 500 milyar dolara kadar getirdik. Asgari ücrette yüzde 50 artış, memur ve emekli maaşlarında ciddi artışlara gittik. Döviz üzerindeki köpüğü aldığımız gibi enflasyonu da makul oranlara çekeceğiz.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Kılıçdaroğlu
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