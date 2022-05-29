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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetinin bininci gününde Diyarbakır annelerine hitap etti, "Diyarbakır'da ve diğer şehirlerimizde annelerin verdiği mücadeleyi sınırlarımız ötesindeki harekatlarımızla tamamlıyoruz" dedi.

GÜNDEM 29.05.2022, 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin bininci gününde, canlı bağlantıyla Diyarbakır'daki ailelere hitap etti.

Diyarbakır'daki yüreği yanık anaların her birine şahsı, eşi Emine Erdoğan ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, "Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Halen bu mücadeleyi yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına veya yakınlarına kavuşmalarını diliyorum" dedi.

Diyarbakır'daki annelerin, terör örgütü ve onun güdümündeki partiye Diyarbakır'dan çok önemli bir mesaj verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin cesur ve dirayetli anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz. Evlatlarınıza veya yakınlarınıza kavuşmak için verdiğiniz eşsiz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Mücadelenizin her aşamasında İçişleri Bakanımızla ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yanınızda yer aldık. Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi, merhamet, azim destanı olarak şimdiden tarihe altın harflerle yazıldı. Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarımıza kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor.

Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler, anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon, daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız. Bütün dünya, teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılıkla karşılarına çıkması, o hainlerin tüm dengelerini bozmaya yetti. Kandırılarak dağlara götürülüp, istismara maruz bırakılan ve ölüme sürüklenen her bir evladımızın sızısını yüreğimizde hissediyoruz."

"Kirli düzeni kökünden yıkıyoruz"

Diyarbakır'da ve diğer şehirlerde annelerin verdiği mücadeleyi, sınır ötesindeki harekatlarla tamamladıklarını belirten Erdoğan, örgüte katılımın neredeyse sıfır düzeyine inmesinde güvenlik güçleri ve askerlerin operasyonları kadar annelerin mücadelesinin de etkili olduğunu vurguladı.

Artık çocukları kandıramayan, mevcut elemanlarını saflarında tutamayan terör örgütünün faaliyet sahalarını birer birer kapattıklarını kaydeden Erdoğan, "Kendi evlatlarına yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim ve hayat imkanını sağlayanların sizin evlatlarınızın kanı üzerinden kurdukları kirli düzeni kökünden yıkıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye sınırlarımız boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 kilometre derinliğindeki güvenlik koridorunu inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Böylece çocuklarımızı kandırıp dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu ülkenin siz Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu vardır. Bu milletin siz Diyarbakır annelerinin mücadelesinden alacağı çok ders vardır. İnşallah bu tablo nesiller boyunca kulaktan kulağa aktarılarak geleceğimizi aydınlatan bir ışığa dönüşecektir. Bir kez daha her birinize teşekkürlerimi sunuyor, Rabb'imden bir an önce evlatlarınıza ve yakınlarınıza kavuşmanızı diliyorum. İstanbul'dan sizlere selam, sevgi ve saygılar sunuyorum."

Telefon bağlantısını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erdoğan'ın konuşmasının ardından "Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun. Bütün annelerin hürmetleri, saygıları var. Siz sahip oldukça onların cesaretleri artıyor, gücü artıyor efendim. Buradan Diyarbakır'dan selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Diyarbakır anneleri
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