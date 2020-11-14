Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7.Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'den canlı olarak bağlandı.

Açıklamalarına 18 yılda ülkeye kazandırılan yatırımlar ve eserlerden söz ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla yola devam edileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını sonrası dünyadaki dengelerin yeniden şekilleneceğini de ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda gerekli adımların kararlılıkla atıldığını belirtti.

EKONOMİ, HUKUK VE DEMOKRASİDE YENİ DÖNEM

Dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemiyle birlikte ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında yepyeni bir seferberlik başlatılacağını da açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, 3 alanda da yeni reformların geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletimizle birlikte hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık.

"ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ YERE ÇIKARAK ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ"

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkaracak adımları kararlılıkla atıyoruz.

Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz.

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz düzenlemele riayet etmelerini bekliyorum. Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyada salgınla mücadele edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı.

"TEDBİR ALMAZSAK BU YÜKÜ TAŞIMAKTA ZORLANABİLİRİZ"

Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Bu muhteşem hastane ile sağlık altyapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede sıkıntı yaşamıyoruz. Mevsim itibarıyla, soğuk algınlığı artacaktır. Tedbir almazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz."

AHMET KEKEÇ'E BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, harekat kabiliyeti arttı. Daha önce terör örgütü ile mücadele eden ülkeden geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştiren bir ülkeye dönüştük. Bugün dostlarına ve milletimize güven veren bir Türkiye var.

Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.