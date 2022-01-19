Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki panik havasını dağıttık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı bugün 16.35'te başladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafı ile milletimizin karşısına çıkacağız. Güçlü Türkiye hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetini göreceğiz.

Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.

Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemizi Ufuk'un hizmete girmesi vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Balkanlardan önemli bir misafirimizi Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i ağırladık. Kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk, aramızdaki ilişkileri değerlendirdik.

Ara verdiğimiz muhtar buluşmaları toplantımız bugün çok coşkulu geçti.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomideki hedeflerimizi ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıklarını vermeyeceğiz.

Kur korumalı TL mevduatı

20 Aralık'ta açıkladığımız tedbirlerle kuru dengeye oturttuk. Kur korumalı TL mevduatına bireylerin ve yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu aa kadar 163 milyar liralık mevduat sisteme geçti.

Döviz ve altın cinsi hesapları zorunlu karşılıktan muaf tuttuk.

Yastık altı altınları ekonomiye kazandırma çalışmalarımız sürüyor.

Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere.

Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde hazırlık yaptığımız çalışmaları ilgili kurumlarla çalışarak kamuoyuyla paylaşarak hayata geçireceğiz. Gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Aç gözlük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar affetmeyececğiz. Sabrı ve fedakarlığıyla bize destek veren vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Nice aşılmaz engelleri geride bırakan bir millet olarak inşallah başarıya ulaşacağız. Ülkemizde döviz mevduat hesapları oldukça yüksek seviyedir. Dövizden kendi paramıza, kendi paramızla yürüttüğümüz enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz.

Ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere getireceğiz.

Koronavirüs salgınında son durum

Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya Omicron varyantıyla kıvranıyor. Sağlık sistemimiz gereken her türlü ihtiyacı karşılayacak güce sahiptir. TURKOVAC aşımız sayesinde kendimize artık daha güvenle bakıyoruz. Türkiye yakın gelecekte inşallah bu alanda önemli bir merkez haline gelecek.

Eğitim öğretim başta olmak üzere hiçbir alanda insanımızın mağdur olacağı gereksiz bir kısıtlamaya imkan vermiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlıkları için hatırlatma dozları önemlidir.

Sayıları 1 milyon 200 bine ulaşan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Geçtğimiz yıl yaşanan afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 354 milyon lira ödeme yapıldı.

Türkiye'den Afganistan'a yardım eli

Afganistan'a gıda, giyim ve sağlık ürünlerinden oluşan, 700 ton acil ihtiyaç malzemesi taşıyan iyilik treni göndereceğiz.