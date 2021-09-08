Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;
İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.
Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 31 bin 436 megavat kurulu gücü ile 735 hidroelektrik santralinin bulunduğunu, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20,1 olduğunu aktardı.
İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin. pic.twitter.com/ApuIRWkQ0y
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